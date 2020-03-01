عم بدرجة قاتل.. أنهى حياة نجل شقيقه بسبب «الفضيحة»

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

جثة

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدى على نجل شقيقه ما أدى لوفاته، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العينى بدائرة القسم بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها عدة إصابات متفرقة وعثر بحوزته على متعلقات شخصية، فوجه مسعد الوزير لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة )، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والده له معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه. وبمواجهته أقر بأنه نظراً لتضرر قاطنى المنطقة سكنه من قيام المجنى عليه بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة، فاحتجزه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل" والتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات بدعوى تأديبه، وأثناء