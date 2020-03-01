جريمة

عم بدرجة قاتل.. أنهى حياة نجل شقيقه بسبب «الفضيحة»

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
جثة
جثة
نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدى على نجل شقيقه ما أدى لوفاته، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العينى بدائرة القسم بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها عدة إصابات متفرقة وعثر بحوزته على متعلقات شخصية، فوجه مسعد الوزير لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة )، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والده له معلومات جنائية مسجلة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه. وبمواجهته أقر بأنه نظراً لتضرر قاطنى المنطقة سكنه من قيام المجنى عليه بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة، فاحتجزه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل" والتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات بدعوى تأديبه، وأثناء
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ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
حملة-امنية

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
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سرقة-مساكن (1)

الأمن العام يوقع عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة تورط مسجل خطر في ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار. واعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (2)

مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
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