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نائب يطالب بخطة عاجلة لدعم البنية التحتية والمرافق

تحرير:محمد محمود ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الوزارة في دعم البنية التحتية في الأحياء الشعبية، ومدى ما يتم انفاقه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال توجيهات صريحة ومباشرة لدعم البنية التحية خاصة فى المناطق والأحياء الشعبية، وعلى الجهات والوزارات المعنية ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
وطالب العقاد، في تصريحات له، اليوم الأحد، بحصر شامل بخطة عمل الوزارة، سواء ما تم الانتهاء منه، أو الجاري العمل فيه، وتلك المزمع بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة، والتكلفة الإجمالية، وحجم الاعتمادات المالية لذلك، لافتا إلى أن القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تضمن نص صريح بشأن
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كورونا 7

هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي وليس تخطيطيا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90% لـ4600 قرية الأم، وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف قرية ونجع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008»، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
نيفين القباج

طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب توقف «تكافل وكرامة»

وجهت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، يعانون أشد المعاناة، قائلة إن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة.
عدادا-كهرباء (1)

تشريعية النواب تعيد مشروع قانون الكهرباء إلى الحكومة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى الحكومة مرة أخرى، بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال توصيلهم الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام، وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة.
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