نائب يطالب بخطة عاجلة لدعم البنية التحتية والمرافق

تحرير:محمد محمود ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الوزارة في دعم البنية التحتية في الأحياء الشعبية، ومدى ما يتم انفاقه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال توجيهات صريحة ومباشرة لدعم البنية التحية خاصة فى المناطق والأحياء الشعبية، وعلى الجهات والوزارات المعنية ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب العقاد، في تصريحات له، اليوم الأحد، بحصر شامل بخطة عمل الوزارة، سواء ما تم الانتهاء منه، أو الجاري العمل فيه، وتلك المزمع بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة، والتكلفة الإجمالية، وحجم الاعتمادات المالية لذلك، لافتا إلى أن القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تضمن نص صريح بشأن