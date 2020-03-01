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وزير المالية: ضم المستشفيات لمنظومة الدفع الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعال في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية. وأكد الوزير، أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.
وأضاف معيط، أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.وشدد الوزير على أنه لا يتم فرض أي رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك.ووجه الوزير، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف
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بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
سجائر

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة بلغت 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في ذات الشهر من العام الماضي. والإيرادات بهذا أقل من حصيلة يناير كانون البالغة 497.1 مليون دولار. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
دولارات

ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضًا نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
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وزارة-المالية

وزير المالية: سداد 112 مليار جنيه لصناديق المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وجرى تخصيص 18 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين. جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر تحتل المركز الأول عالميا في خفض الديون

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو مستدام 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الفائض الأولى 2%، وخفض العجز الكلي إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%. وأضاف معيط، أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولى، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات.
وزير-الماليه

تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمى، على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية.
وزارة-المالية

الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
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