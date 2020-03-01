وزير المالية: ضم المستشفيات لمنظومة الدفع الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعال في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية. وأكد الوزير، أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

وأضاف معيط، أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.وشدد الوزير على أنه لا يتم فرض أي رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك.ووجه الوزير، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف