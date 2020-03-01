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طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

تحرير:محمد محمود ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
وأوضحت الشبراوي، أنها تلقت عشرات الشكاوى من شباب وقعوا ضحية نصب هذه الشركات بعد أن داعبت أحلامهم وطموحاتهم، بإمكانية توفير فرص عمل لهم، مستغلة ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، واستولت على أموالهم، واكتشفوا في النهاية، أنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب مشبوهة تقوم بها شركات التوظيف الفوري.ولفتت إلى
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كورونا 7

هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بخطة عاجلة لدعم البنية التحتية والمرافق

تقدم محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الوزارة في دعم البنية التحتية في الأحياء الشعبية، ومدى ما يتم انفاقه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال توجيهات صريحة ومباشرة لدعم البنية التحية خاصة فى المناطق والأحياء الشعبية، وعلى الجهات والوزارات المعنية ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
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مجلس-النواب (2)

«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات بالخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
محمد-سعفان

وزير القوي العاملة: لن نسمح بإهانة المصري في الخارج

صرح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن كرامة المواطن المصري في أى دولة في العالم خط أحمر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير القوى العاملة. وقال سعفان، في رده على طلب إحاطة حول حقوق العاملة المصرية في الخارج، إن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج، ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.
العمالة المصرية في السعودية

سؤال برلماني عن تراجع الطلب على العمالة المصرية

وجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، قائلة:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
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