جريمة

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
حشيش
حشيش
ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (31 كيلو جراما من مخدر الحشيش - إسطمبة حديد - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم
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ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
حملة-امنية

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
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عم بدرجة قاتل.. أنهى حياة نجل شقيقه بسبب «الفضيحة»

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدى على نجل شقيقه ما أدى لوفاته، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العينى بدائرة القسم بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها عدة إصابات متفرقة وعثر بحوزته على متعلقات شخصية، فوجه مسعد الوزير لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة )، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والده له معلومات جنائية مسجلة.
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حشيش

ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.
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ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عاطل في مطروح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، ليوجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء سليم بضبطه متلبسا.
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إحباط تهريب 4 أطنان حشيش قيمتها 390 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية كبرى ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش على متن حاويتين تحملان "حمص مخلوط بالطحينة". وبدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات تؤكد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى "حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
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تسمم طبيبة و3 من أبنائها بسبب وجبة سمك

أعلن مركز السموم بالمستشفى "الأميري"، التابع إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن استقبال أسرة مكونة من طبيبة و3 أطفال مصابين بالتسمم ، وذلك نتيجة تناولهم وجبة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنطقة سيدى بشر، بدائرة قسم شرطة اول المنتزه، شرق المدينة، وأفاد بأن المصابين الأربعة وصلوا المستشفى مصابين بحالة أعياء شديدة نتيجة ظهور أعراض التسمم عليهم، وأنه على الفور بدأت إدارة المستشفى اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
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