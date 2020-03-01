ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

حشيش

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (31 كيلو جراما من مخدر الحشيش - إسطمبة حديد - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (31 كيلو جراما من مخدر الحشيش - إسطمبة حديد - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



من ناحية أخرى، استهدفت مأمورية من وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية صيدلية؛ لاتهام مالكها بالاتجار فى الأقراص والأدوية المخدرة، وصرفها للمتعاطين دون تذكرة طبية، وأمكن ضبطه وبحوزته 20 قرصا لعقار ليروين "منصرفة بطريقة غير قانونية وغير مثبتة بالدفاتر"، و61 ألفا و435 قرصا مخدرا بمسكنه.



