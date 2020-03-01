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أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 693 جنيهًا.عيار 24: 792 جنيهًا.عيار 18: 594 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5544 جنيهًا.وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي،
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بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
سجائر

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة بلغت 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في ذات الشهر من العام الماضي. والإيرادات بهذا أقل من حصيلة يناير كانون البالغة 497.1 مليون دولار. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
دولارات

ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضًا نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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