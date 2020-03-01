أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 693 جنيهًا.عيار 24: 792 جنيهًا.عيار 18: 594 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5544 جنيهًا.وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي،