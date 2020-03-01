جريمة

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
حملات أمنية
حملات أمنية
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية) مقابل 10 آلاف و768 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وشملت الجهود ضبط 321 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون
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ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

عم بدرجة قاتل.. أنهى حياة نجل شقيقه بسبب «الفضيحة»

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدى على نجل شقيقه ما أدى لوفاته، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العينى بدائرة القسم بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها عدة إصابات متفرقة وعثر بحوزته على متعلقات شخصية، فوجه مسعد الوزير لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة )، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والده له معلومات جنائية مسجلة.
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دقيق (1)

مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم بـ4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم منفذا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن منفذ بيع شركة إلكترونيات؛ لاتهامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاُ بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية وذلك أثناء حملة استهدفت دائرة قسم شرطة عابدين. وعثر بداخل الشركة على 410 أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 3 وصلات إنترنت لاسلكية "واي فاي" وفلاشة محمل عليها برامج فك الشفرات.
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