بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

حملات أمنية

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية) مقابل 10 آلاف و768 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وشملت الجهود ضبط 321 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية) مقابل 10 آلاف و768 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



وشملت الجهود ضبط 321 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية).



كما تم ضبط 244 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، و3 قضايا مباحث أموال عامة إضافة إلى ضبط مباحث المصنفات 16 قضية متنوعة.







