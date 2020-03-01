هل وصل وباء «كورونا» إلى سجون إيران؟

زوج الإيرانية البريطانية المسجونة في طهران نزانين زغاري راتكليف، كشف أن زوجته تشكو من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد أم لا

تحرير:وفاء بسيوني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

أحد السجون الإيرانية

"الزموا منازلكم".. رسالة تحذيرية وجهتها السلطات الإيرانية إلى المواطنين، وهي الرسالة التي تؤكد خروج الوباء عن السيطرة في هذا البلد وتفشي الفيروس في عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة. واقترب الفيروس القاتل من مواقع حساسة في السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهي آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون موجودة بشكل دائم في مقر الرئاسة الإيرانية في "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحاني، مما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين.

كما أصيب حفيد مرشد إيران علي خامئني بفيروس كورونا القاتل، وقد تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني. وأجبر تفشي المرض حكام إيران على تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات حظر على السفر داخل البلاد. كورونا خلف القضبان لم