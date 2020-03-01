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هل وصل وباء «كورونا» إلى سجون إيران؟

زوج الإيرانية البريطانية المسجونة في طهران نزانين زغاري راتكليف، كشف أن زوجته تشكو من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد أم لا
تحرير:وفاء بسيوني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
أحد السجون الإيرانية
أحد السجون الإيرانية
"الزموا منازلكم".. رسالة تحذيرية وجهتها السلطات الإيرانية إلى المواطنين، وهي الرسالة التي تؤكد خروج الوباء عن السيطرة في هذا البلد وتفشي الفيروس في عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة. واقترب الفيروس القاتل من مواقع حساسة في السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهي آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون موجودة بشكل دائم في مقر الرئاسة الإيرانية في "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحاني، مما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين.
كما أصيب حفيد مرشد إيران علي خامئني بفيروس كورونا القاتل، وقد تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني. وأجبر تفشي المرض حكام إيران على تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات حظر على السفر داخل البلاد. كورونا خلف القضبان لم
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مهاتير محمد

مهاتير محمد: رئيس الوزراء الجديد لا تدعمه الأغلبية

قال رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، في تصريحات أوردها لصالح وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بحسب ما نشرت اليوم الأحد، إن ترشح محيي الدين ياسين رئيس حزب "برساتو" لمنصب رئيس الوزراء هو أمر غير قانوني، إذ أن ترشيح محيي الدين ياسين لمنصب رئيس الوزراء الشاغر ليس ترشيحا قانونيا لأنه لا يحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان، مضيفا أنه حصل على تأييد الأغلبية البرلمانية بإجمالي 114 صوتا، في الوقت الذي لا يتمتع فيه محيي الدين ياسين بدعم الأغلبية لكي يصبح رئيس الوزراء الجديد.
كورونا

أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.
كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
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كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.
كورونا

«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.
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انتخابات إيران.. استفتاء على التأييد الشعبي للمرشد

خاض الإيرانيون أمس الجمعة، اختبارا للمزاج العام تجاه القيادة الإيرانية من خلال التصويت على الانتخابات الإيرانية الذي استمر لمدة 10 ساعات، وكان يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدًا. وجاء الاقتراع غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، ووصل عدد الوفيات إلى 4 حالات، ومن ثم تم إجراء التصويت على وقع الهلع الذي انتاب الإيرانيين، وكان هناك توقعات بعزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفًا من عدوى الفيروس.
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