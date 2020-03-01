هل وصل وباء «كورونا» إلى سجون إيران؟

زوج الإيرانية البريطانية المسجونة في طهران نزانين زغاري راتكليف، كشف أن زوجته تشكو من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد أم لا
"الزموا منازلكم".. رسالة تحذيرية وجهتها السلطات الإيرانية إلى المواطنين، وهي الرسالة التي تؤكد خروج الوباء عن السيطرة في هذا البلد وتفشي الفيروس في عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة.
واقترب الفيروس القاتل من مواقع حساسة في السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهي آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون موجودة بشكل دائم في مقر الرئاسة الإيرانية في "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحاني، مما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين.
كما أصيب حفيد مرشد إيران علي خامئني بفيروس كورونا القاتل، وقد تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني.
وأجبر تفشي المرض حكام إيران على تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات حظر على السفر داخل البلاد.
كورونا خلف القضبان
لم
كما أصيب حفيد مرشد إيران علي خامئني بفيروس كورونا القاتل، وقد تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني.
وأجبر تفشي المرض حكام إيران على تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات حظر على السفر داخل البلاد.
كورونا خلف القضبان
لم يقتصر الأمر على ذلك، فيبدو أن هذا الوباء وصل إلى خلف القضبان، ولم تسلم السجون منه، حيث أعلن زوج الإيرانية البريطانية المسجونة في طهران نزانين زغاري راتكليف، أنها تعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته البالغة من العمر 41 عامًا اشتكت من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد أم لا، رغم تعرّضها لإنفلونزا "غريبة" وتدهور حالتها.
وقالت زغاري راتكليف لزوجها في اتصال هاتفي من السجن السبت: "لست بخير. في الواقع أشعر بأنني في حالة سيئة للغاية".
وأضافت كما نقل عنها: "أشعر منذ مدة طويلة بأن ما أعانيه ليس زكامًا عاديًّا"، لافتةً إلى أنها تعاني أعراضًا بينها التهاب في الحلق وارتفاع في الحرارة وصعوبة في التنفّس.
وقالت: "أعرف أنني بحاجة للحصول على دواء لأتحسن. لن تذهب الأعراض بشكل سحري".
وتم توقيف نزانين زغاري راتكليف في مطار طهران في أبريل 2016، بعدما زارت إيران مع ابنتهما، وكانت حينها تعمل لدى مؤسسة "تومسون رويترز".
وتقضي زغاري راتكليف الآن حكمًا بالسجن لخمس سنوات، بعدما أدينت بتهمة التحريض على الفتنة.
وحض راتكليف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على ضمان خضوع زوجته لاختبار فيروس كورونا فورًا، وأن يحظى الإيرانيون- البريطانيون "المحتجزون كرهائن في سجن إيوين بحماية دبلوماسية".
وحذّر راتكليف في بيانه من أن التقارير تشير إلى أن كورونا تفشّى داخل سجن إيفين في طهران.
إجراءات احترازية
وسبق أن اقترح مسؤولون إيرانيون منح "إجازات" لفئة من السجناء كإجراء من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقال رئيس لجنة محافظة طهران لمكافحة كورونا: "طلبنا من السلطة القضائية منح إجازة للسجناء الذين يحملون شهادات صحة، لتقليص أعدادهم في السجون والحد من انتشار فيروس كورونا".
جاء الاقتراح بمنح إجازات بعد الأنباء التي تم تداولها حول وفاة سجين في سجن طهران الكبير ظهرت عليه أعراض كورونا.
وأعلنت منظمة السجون الإيرانية عدة تدابير احترازية، من بينها تقييد الزيارات خشية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد القاتل للنزلاء من خارج السجون.
ونقلت وكالة أنباء إيلنا (شبه رسمية)، عن علي أصغر جهانجير، رئيس منظمة السجون الإيرانية، أن السلطات ستتوقف عن تبادل سجناء بين سجن وآخر بسبب انتشار كورونا.
وخاطب جهانجير في رسالة لمديري السجون بعموم الأقاليم داخل إيران بضرورة الامتناع عن نقل سجناء لأسباب غير ضرورية، فضلا عن التنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها منظمة السجون الإيرانية، إلغاء جميع زيارات السجون إلا لمسؤولي الجهات القضائية والسلطات الصحية، وتقييد الزيارات العائلية للنزلاء بحيث تقتصر على اللقاء من خلال حواجز زجاجية حتى تجاوز الظروف الحالية، حسب إيلنا.
وطالبت عائلات 14 سجينا سياسيا في رسالة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، بإنقاذ السجناء من خطر فيروس كورونا، إما عن طريق إطلاق سراحهم وإما منحهم إفراجا مؤقتا.
ويرى مراقبون أن الوضع المقلق للسجون يستوجب ضرورة التدخل الدولي ومنظمة الصحة العالمية لوقف تستر نظام الملالي.