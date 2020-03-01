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ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضًا نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
وارتفع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك كريدي إجريكول بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.وصعد سعر الدولار في
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بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
سجائر

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة بلغت 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في ذات الشهر من العام الماضي. والإيرادات بهذا أقل من حصيلة يناير كانون البالغة 497.1 مليون دولار. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
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أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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الدولار-الجنيه

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي صعودها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.
الدولار (2)

الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك بختام التعاملات

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.64 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
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