ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضًا نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك كريدي إجريكول بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.وصعد سعر الدولار في