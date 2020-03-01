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الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6.04% بما يعادل 786.35 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 12222 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 6.37% بما يعادل 76.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 1132 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 616 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 180.2 مليون
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سجائر

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة بلغت 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في ذات الشهر من العام الماضي. والإيرادات بهذا أقل من حصيلة يناير كانون البالغة 497.1 مليون دولار. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
دولارات

ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضًا نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
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أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
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كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
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مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3.5 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13200.66 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة0.65.% ليصل إلى مستوى 1223.24نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة0.18% ليغلق عند مستوى 1325.97 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.
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