الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6.04% بما يعادل 786.35 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 12222 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 6.37% بما يعادل 76.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 1132 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 616 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 180.2 مليون