القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

قوة أمنية

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، يُقيمان بدائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، يُقيمان بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها، واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - دراجة نارية "بدون لوحات" - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).



كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بجراج خاص بأحد الأشخاص وبمواجهته نفى علمه بكون الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقاعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



