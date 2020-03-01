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اورنج تفتتج مركزا متطورا لخدمات الحوسبة بالإسكندرية

تم انشاء مركز بيانات شركة اورنج ليكون صديقا للبيئة مع نظام تبريد ضخم” Free cooling” يحافظ على البيئة وأيضا يوفر استهلاك الكهرباء من 30 ? إلى 40?
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
هشام مهران
هشام مهران
افتتحت شركة اورنچ مصر مركز بيانات متطور لإدارة خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال Orange Business Cloud لأول مرة في مصر، وذلك من خلال التعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز، ويأتي إطلاق الخدمة متزامناً مع افتتاح اورنچ لمركز البيانات المتطور بمدينة الاسكندرية في إطار استراتيجية اورنچ مصر للتحول من مشغل للهاتف المحمول إلى مزود لخدمة الاتصالات المتكاملة، فضلا عن توسيع نطاق خدماتها التي تستهدف الشركات على وجه الخصوص بالتعاون مع العديد من الأسماء العالمية الكبرى.
وقد تم انشاء مركز البيانات ليكون صديق للبيئة مع نظام تبريد ضخم” Free cooling” يحافظ على البيئة وأيضا يوفر استهلاك الكهرباء من 30 ? إلى 40? ويحتوي على مصادر طاقة مضمونة وموثوقة ومزودة بمصادر احتياطية كاملة منفصلة لكل سيرفر.وتعد خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من اورنچ أول منتج  حوسبة سحابية حقيقي
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بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
سجائر

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة بلغت 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في ذات الشهر من العام الماضي. والإيرادات بهذا أقل من حصيلة يناير كانون البالغة 497.1 مليون دولار. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
دولارات

ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضًا نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
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السيسي- ياسر شاكر

أورنج تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مصر خلال 2020

أعلنت اورنچ مصر عن استثمارات جديدة بشبكتها هذا العام تبلغ 4 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية وليصل حجم استثمارات اورنچ لأكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر علي مدى 20 عام، وتوالت تدفقات الاستثمارات الفرنسية نتيجة ثقة مجموعة اورنچ العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، فأصبحت اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة
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