فودافون تجدد شراكتها مع محمد صلاح لدعم التعليم

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

شراكة بين فودافون ومحمد صلاح

جددت شركة فودافون مصر شراكتها مع نجم الكرة العالمية وأيقونة كرة القدم محمد صلاح، سفيرًا لعلامتها التجارية في مصر، وقالت الشركة إنه تم اختيار محمد صلاح ليكون أول سفير لمؤسسة فودافون العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبرنامج المدارس الفورية فى المناطق النائية (Instant network school program ) فى أفريقيا، والذى يعتمد على توفير الإنترنت والاتصالات للطلبة فى المدارس الموجودة بالمناطق النائية والخاصة باللاجئين عن طريق تركيب شبكات فورية (instant network) وقد خصصت مؤسسة فودافون العالمية استثمارات بلغت 26 مليون يورو لتطبيق هذا البرنامج.

ومن المخطط له أن يستفيد من البرنامج أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من اللاجئين وأكثر من 10 آلاف معلم.وكجزء من دوره كسفيراً للبرنامج يقوم اللاعب محمد صلاح بزيارة المدارس، كما سيعمل مع مؤسسة فودافون العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الرقمي للأطفال

ومن المخطط له أن يستفيد من البرنامج أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من اللاجئين وأكثر من 10 آلاف معلم.



وكجزء من دوره كسفيراً للبرنامج يقوم اللاعب محمد صلاح بزيارة المدارس، كما سيعمل مع مؤسسة فودافون العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الرقمي للأطفال اللاجئين، لاعطائهم فرصة لتكوين مستقبلهم الخاص.



وأثنى محمد صلاح على الشراكة مع فودافون، خاصة وأنها أضيف إليها جانب إنسانى عالمى بالتعاون مع مؤسسة فودافون العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسد الفجوة بين التعليم المتاح للاجئين وأقرانهم الذين يعيشون في مجتمعات مستقرة.



مشيدًا بدور المبادرة في نشر التعليم لإنشاء جيل من الشباب المتعلم والواعي والمعتمد على نفسه في جميع أنحاء أفريقيا، وقريبًا في مصر.







