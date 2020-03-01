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فودافون تجدد شراكتها مع محمد صلاح لدعم التعليم

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
شراكة بين فودافون ومحمد صلاح
شراكة بين فودافون ومحمد صلاح
جددت شركة فودافون مصر شراكتها مع نجم الكرة العالمية وأيقونة كرة القدم محمد صلاح، سفيرًا لعلامتها التجارية في مصر، وقالت الشركة إنه تم اختيار محمد صلاح ليكون أول سفير لمؤسسة فودافون العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبرنامج المدارس الفورية فى المناطق النائية (Instant network school program ) فى أفريقيا، والذى يعتمد على توفير الإنترنت والاتصالات للطلبة فى المدارس الموجودة بالمناطق النائية والخاصة باللاجئين عن طريق تركيب شبكات فورية (instant network) وقد خصصت مؤسسة فودافون العالمية استثمارات بلغت 26 مليون يورو لتطبيق هذا البرنامج.
ومن المخطط له أن يستفيد من البرنامج أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من اللاجئين وأكثر من 10 آلاف معلم.وكجزء من دوره كسفيراً للبرنامج يقوم اللاعب محمد صلاح بزيارة المدارس، كما سيعمل مع مؤسسة فودافون العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الرقمي للأطفال
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الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
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