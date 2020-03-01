جريمة

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
ورشة سلاح - أرشيفية
ورشة سلاح - أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
في سياق منفصل، تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزتهم 9 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر وبندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار،
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كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
حملة-امنية

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

عم بدرجة قاتل.. أنهى حياة نجل شقيقه بسبب «الفضيحة»

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدى على نجل شقيقه ما أدى لوفاته، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العينى بدائرة القسم بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها عدة إصابات متفرقة وعثر بحوزته على متعلقات شخصية، فوجه مسعد الوزير لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة )، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والده له معلومات جنائية مسجلة.
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مكافحة المخدرات تحبط تهريب ألف قرص بمطار القاهرة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين على محاولات جلبها وتهريبها لداخل البلاد، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.
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الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين بالقليوبية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
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الشرطة تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جراما من مخدر البانجو في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
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الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
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