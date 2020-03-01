ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

ورشة سلاح - أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

في سياق منفصل، تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزتهم 9 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر وبندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار،