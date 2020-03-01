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سامسونج وإل جي تغلقان مصنعيهما بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م
مصنع سامسونج
مصنع سامسونج
قالت سامسونج إلكترونكس وال.جي إنوتك، اليوم الأحد، إن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية قد أُغلقا بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز. وقالت سامسونج إن مصنعها لأجهزة الهاتف المحمول في جومي بالقرب من دايجو حيث تأكدت معظم الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سيغلق حتى مساء يوم الأحد لإجراء أعمال التطهير بينما سيعاد فتح الطابق الذي عمل فيه العامل المريض بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت أنه ثبت إصابة الموظف يوم السبت، مضيفة أنها ستطبق "جميع الإجراءات الضرورية" لمنع انتشار الفيروس.وينتج خط جومي الذي أُغلق مؤقتا الشهر الماضي بعد اكتشاف حالة سابقة، ينتج الهاتفين جلاكسي زد فليب وجلاكسي إس 20، لكن بنسبة ضئيلة من إجمالي إنتاج الشركة من الهواتف المحمولة.وأغلقت ال.جي إنوتك التي تورد
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