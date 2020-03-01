إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. ومنصب جديد لأمونيكي

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م

إيهاب جلال

أعلن محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، تعيين إيهاب جلال لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بدلا من النيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي رحل عن تدريب الفريق الفيومي بعد مباراتين فقط. وقال عبد السلام في تصريحات لـ"التحرير": "إيهاب جلال يقود مران الفريق بداية من غد الإثنين، بعد أن يعقد جلسة مع أمونيكي لتسليمه تقريره الفني عن لاعبي الفريق". من جانبه، أوضح أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، أن الأخير سيتواجد في المقاصة في منصب أكبر، وهو المدير المسؤول عن الرياضة في الشركة بكل الألعاب بما فيها كرة القدم.

وواصل في تصريحاته، قائلا: "هناك مركز مصري رياضي متكامل لكل الألعاب تابع لمصر للمقاصة، وسيشمل عدة بلاد، هناك وفد رسمي من الشركة سافر لتنزانيا الأسبوع الماضي، مع وفد من وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتم الاتفاق على كل التفاصيل". واختتم وكيل أمونيكي، تصريحاته، قائلا: "المشروع يتم العمل عليه منذ 8 أشهر،