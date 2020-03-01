رياضة

إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. ومنصب جديد لأمونيكي

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
أعلن محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، تعيين إيهاب جلال لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بدلا من النيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي رحل عن تدريب الفريق الفيومي بعد مباراتين فقط. وقال عبد السلام في تصريحات لـ"التحرير": "إيهاب جلال يقود مران الفريق بداية من غد الإثنين، بعد أن يعقد جلسة مع أمونيكي لتسليمه تقريره الفني عن لاعبي الفريق". من جانبه، أوضح أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، أن الأخير سيتواجد في المقاصة في منصب أكبر، وهو المدير المسؤول عن الرياضة في الشركة بكل الألعاب بما فيها كرة القدم.
وواصل في تصريحاته، قائلا: "هناك مركز مصري رياضي متكامل لكل الألعاب تابع لمصر للمقاصة، وسيشمل عدة بلاد، هناك وفد رسمي من الشركة سافر لتنزانيا الأسبوع الماضي، مع وفد من وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتم الاتفاق على كل التفاصيل". واختتم وكيل أمونيكي، تصريحاته، قائلا: "المشروع يتم العمل عليه منذ 8 أشهر،
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الاهلي- وصن -داونز (5)

معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
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رسميًا.. تأجيل قمة إنتر ويوفنتوس بسبب كورونا

تأجلت 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها أن تُقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، لتقام المباريات عقب تأجيلها إلى 13 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.
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توفي اليوم السبت المحترف المصري محمد هيثم العيسوي، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثرًا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند أوركيد" في السوق المحلي بالخرطوم، حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني. وقفز محمد هيثم العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة محمد هيثم العيسوي صاحب الـ20 عامًا هي الأخطر في رأسه.
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المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
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الأهلي في زمن الخطيب أدمن خسارة البطولات

في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2017، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من النجوم التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يزيد على عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له، وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعًا.
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المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
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اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
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