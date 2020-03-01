وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية
تحرير:وكالات
٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م
كورونا_أرشيفية
أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
وتشمل هذه القائمة الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، «سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد»"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوصيات
وتشمل هذه القائمة الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، «سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد»"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية، مضيفة أن هذا القرار يمثل اتخاذا للتدابير الوقائية وتوفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.
يشار إلى أن السعودية كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره محليا وعالميا.
وقررت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.