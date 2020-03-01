وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

تحرير:وكالات ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.

وتشمل هذه القائمة الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، «سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد»"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوصيات