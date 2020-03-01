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وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

تحرير:وكالات ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
وتشمل هذه القائمة الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، «سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد»"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوصيات
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فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
قصف-سوريا

القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.
تظاهر بالكمامات

رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس. وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.
عمر-البشير (8)

«عينهم البشير».. إقالة عشرات الدبلوماسيين في السودان

أعلنت «لجنة إزالة التمكين» في السودان، اليوم السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ قال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: «تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية السودانية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي». من جانبه قال طه عثمان عضو اللجنة، إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
فيروس-كورونا (2)

السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا 2

البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.
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