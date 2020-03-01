أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

السجائر

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما نشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي قرارًا لوزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها. وشملت قائمة الأسعار الجديدة وصول نوع السجائر الميريت لنحو 46 جنيه، والمارلبورو لنحو 42 جنيه، وكذلك سجائرالـ LM لنحو 32 جنيه.كما نشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي قرارًا