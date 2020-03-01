رياضة

خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
وولفرهامبتون- توتنهام
وولفرهامبتون- توتنهام
حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
المباراة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ألغى الحكم هدفًا لفريق إيفرتون، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، التي أشارت إلى وجود حالة تسلل على لاعب أصحاب الأرض. وعلى استاد توتنهام هوتسبر، تعرض فريق توتنهام للخسارة أمام وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين،
اقرأ المزيد
استون- فيلا- ومانشستر -سيتي -تويتر (2)

مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة بالفوز على أستون فيلا

توج فريق مانشستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي المسابقة، ليحصد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الدرع الخيرية، والثامن له بشكل عام مع الأزرق السماوي، منذ توليه قيادة الفريق، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.
ايهاب جلال

إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. ومنصب جديد لأمونيكي

أعلن محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، تعيين إيهاب جلال لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بدلا من النيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي رحل عن تدريب الفريق الفيومي بعد مباراتين فقط. وقال عبد السلام في تصريحات لـ"التحرير": "إيهاب جلال يقود مران الفريق بداية من غد الإثنين، بعد أن يعقد جلسة مع أمونيكي لتسليمه تقريره الفني عن لاعبي الفريق". من جانبه، أوضح أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، أن الأخير سيتواجد في المقاصة في منصب أكبر، وهو المدير المسؤول عن الرياضة في الشركة بكل الألعاب بما فيها كرة القدم.
الاهلي- وصن -داونز (5)

معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
.ستيفن-جيرارد (6)

جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
رونالدو

نجم مانشستر يونايتد: جئت هنا بتوصية من رونالدو

كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث قال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءًا كبيرًا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات". وأضاف: "لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدًا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة، و"أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق".
مارسيال 3

أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.
محمد صلاح (1.) (2)

ديل بييرو أسطورة يوفنتوس: صلاح معشوق الجماهير في ليفربول

أشاد أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه "معشوق الجماهير" الجديد في ناديه ليفربول الإنجليزي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]