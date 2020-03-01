خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

وولفرهامبتون- توتنهام

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

المباراة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ألغى الحكم هدفًا لفريق إيفرتون، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، التي أشارت إلى وجود حالة تسلل على لاعب أصحاب الأرض. وعلى استاد توتنهام هوتسبر، تعرض فريق توتنهام للخسارة أمام وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين،