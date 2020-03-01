الأسبوع المقبل.. أمير كرارة يستأنف تصوير «الاختيار»

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٨ م

أمير كرارة

يستأنف الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد «الاختيار»، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان، الأسبوع المقبل، إذ تدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل. المسلسل بطولة أميركرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية «كلبش» الذي قدموها سويا، من إنتاج «سينرجي».

وفي وقت سابق، عبرت منار محمد أرملة الشهيد أحمد المنسي، في تصريحات لـ«التحرير»، عن سعادتها بالمسلسل الذي يتتاول حياة الشهيد، قائلة: «مفيش حد في الدنيا هيبقى عنده اعتراض أن حد عزيز عليه تخلد ذكراه في عمل فني، وأنا موافقة جدا وسعيدة بمسلسل الاختيار، ومتفائلة بالعمل اللي هيغزو دراما رمضان».وأضافت: «أن الشهيد