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الأسبوع المقبل.. أمير كرارة يستأنف تصوير «الاختيار»

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٨ م
أمير كرارة
أمير كرارة
يستأنف الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد «الاختيار»، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان، الأسبوع المقبل، إذ تدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل. المسلسل بطولة أميركرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية «كلبش» الذي قدموها سويا، من إنتاج «سينرجي».
وفي وقت سابق، عبرت منار محمد أرملة الشهيد أحمد المنسي، في تصريحات لـ«التحرير»، عن سعادتها بالمسلسل الذي يتتاول حياة الشهيد، قائلة: «مفيش حد في الدنيا هيبقى عنده اعتراض أن حد عزيز عليه تخلد ذكراه في عمل فني، وأنا موافقة جدا وسعيدة بمسلسل الاختيار، ومتفائلة بالعمل اللي هيغزو دراما رمضان».وأضافت: «أن الشهيد
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نجوم- الفن -والرياضة -والسياسة- في -عزاء مبارك‎ (19)

أبرزهم عمرو دياب ويسرا.. فنانون يشاركون في عزاء مبارك

شارك عددًا كبيرًا من الفنانين في عزاء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، منهم: الفنان عمرو دياب، وبصحبته الفنانة دينا الشربيني لتقديم واجب العزاء لعلاء وجمال مبارك في وفاة والدهم، كما شارك في العزاء كلًا من: الفنانين محمد رمضان، وهاني شاكر، وفيفي عبده، ومحمد هنيدي، ويحيى الفخراني، ويسرا، ومرفت أمين، وحكيم، وخالد سليم، ومحمد فؤاد، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد ثروت، ولبلبة، ودلال عبد العزيز، وأحمد عز، والمخرجة إيناس الدغيدي».
سيلفي- مع -محمد -رمضان (3)

«سيلفي» محمد رمضان يُثير الجدل في عزاء مبارك

قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، إذ حرص المشاركون في العزاء على التقاط صور السيلفي معه. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر اليوم، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما».
أحمد-حلمي

أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
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