القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م

قصف سوريا_

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.

وأضاف المرصد: أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر نفذت قصفا صاروخيا عنيفا على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.وأشار إلى أنه تم إصابة 5 منهم