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القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م
قصف سوريا_
قصف سوريا_
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.
وأضاف المرصد: أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر نفذت قصفا صاروخيا عنيفا على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.وأشار إلى أنه تم إصابة 5 منهم
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فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهر بالكمامات

رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس. وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.
عمر-البشير (8)

«عينهم البشير».. إقالة عشرات الدبلوماسيين في السودان

أعلنت «لجنة إزالة التمكين» في السودان، اليوم السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ قال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: «تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية السودانية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي». من جانبه قال طه عثمان عضو اللجنة، إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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اردوغان (3)

أردوغان: عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا سيتم ضربها

قال مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بأن كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا وسيتم ضربها. جاء هذا التصريح بعدما قتلت غارة جوية نسبت إلى الجيش السوري، أمس الخميس، أكثر من 30 جنديًا تركيًا في إدلب، شمال غربي سوريا. ومع هذا الهجوم، يرتفع قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 54 على الأقل في شهر فبراير وحده، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
اردوغان (3)

مقتل 3 جنود من الجيش التركي شمال غرب سوريا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي في إدلب شمال غرب سوريا، حيث تساند القوات التركية فصائل مسلحة تحارب الجيش السوري. وبمقتل الجنود الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش التركي بإدلب إلى 21 شخصا هذا الشهر. وتشهد إدلب معارك محتدمة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، حيث أفادت مصادر سورية، اليوم، بسيطرة الجيش على ريف إدلب الجنوبي عقب تقدمها في العديد من القرى والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على مناطق في ريف إدلب الجنوبي

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت، اليوم الإثنين، قرية تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي. وكانت وحدات من الجيش قد حررت، أمس الأحد، قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد. وواصل الجيش السوري عملياته على محاور ريف إدلب الجنوبي، منتزعا السيطرة على مناطق أوسع، بعد تطهيرهما من مسلحي "جبهة النصرة" وأنصار التوحيد" وحلفائهما.
الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
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