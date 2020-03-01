هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد
تحرير:التحرير
٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م
كورونا_ أرشيفية
أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأضافت الوزارتان أن عمليات رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية مستمرة لرصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب
وأضافت الوزارتان أن عمليات رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية مستمرة لرصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية تم اتباعها من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد "الجوية، البحرية، البرية"، حيث تم تجهيز الحجر الصحي بأحدث الأدوات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، بالإضافة إلى تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.
وأوضح البيان: أن وحدات العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بمختلف المحافظات، تقوم بنشر تعريف بفيروس "كورونا" بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.
وناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.