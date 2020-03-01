هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م

كورونا_ أرشيفية

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارتان أن عمليات رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية مستمرة لرصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب