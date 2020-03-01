هالة زايد عن بلاغات الإصابة بكورونا: أنفلونزا موسمية

وزيرة الصحة: أجرينا تحاليل لـ1443 مشتبها فيه منها عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة من الإيجابي، وتم عزله لمدة 14 يوما كإجراء احترازي

تحرير:محمد فتحي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م

وزيرة الصحة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية منحت الشعب الصيني مستلزمات طبية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة على حرص القيادة السياسية المصرية على التضامن مع الشعب الصيني في هذه الظروف الحرجة، إذ قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين، إن القيادة السياسية في مصر تحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب الصيني، مؤكدة على الاهتمام بمد يد العون للشعب الصيني ومساعدته في التغلب على هذا الوباء لحماية الإنسانية وجميع دول العالم.

وأضافت أن وزارة الصحة المصرية قامت بالتحليل 1443 مشتبها فيه منها عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة من الإيجابي وتم عزله لمدة 14 يوما كإجراء احترازي، بالإضافة إلى 13 شخصا قادمين من العمرة على مدى الأيام الماضية كانت لديهم أعراض مماثلة، وثبتت سلبيتها فضلا عن 302 مصري تم إجلاؤهم من