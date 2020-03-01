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هالة زايد عن بلاغات الإصابة بكورونا: أنفلونزا موسمية

وزيرة الصحة: أجرينا تحاليل لـ1443 مشتبها فيه منها عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة من الإيجابي، وتم عزله لمدة 14 يوما كإجراء احترازي
تحرير:محمد فتحي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية منحت الشعب الصيني مستلزمات طبية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة على حرص القيادة السياسية المصرية على التضامن مع الشعب الصيني في هذه الظروف الحرجة، إذ قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين، إن القيادة السياسية في مصر تحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب الصيني، مؤكدة على الاهتمام بمد يد العون للشعب الصيني ومساعدته في التغلب على هذا الوباء لحماية الإنسانية وجميع دول العالم.
وأضافت أن وزارة الصحة المصرية قامت بالتحليل 1443 مشتبها فيه منها عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة من الإيجابي وتم عزله لمدة 14 يوما كإجراء احترازي، بالإضافة إلى 13 شخصا قادمين من العمرة على مدى الأيام الماضية كانت لديهم أعراض مماثلة، وثبتت سلبيتها فضلا عن 302 مصري تم إجلاؤهم من
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كورونا 7

هل تم اكتشاف حالات إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
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