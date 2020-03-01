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الخطر كبير جدًا.. إغلاق متحف «اللوفر» بفرنسا خوفًا من كورونا

تحرير:وكالات ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
متحف اللوفر
متحف اللوفر
أغلقت السلطات الفرنسية متحف «اللوفر» وسط مخاوف من تفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكرت شبكة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إغلاق متحف اللوفر، حيث يخشى العمال الذين يحرسون مقتنياته من الأعمال الفنية من أن يصابوا بالفيروس من جراء تدفق الزوار على المتحف من جميع أنحاء العالم. وقال بيان قصير صادر عن متحف اللوفر: «إن اجتماع الموظفين بشأن جهود الوقاية من الفيروس أسفر عن منع فتح المتحف كما كان مقرر صباح اليوم، وأن الراغبين في زيارته لا يزالوا ينتظرون دخوله».
وأوضح موظف بمتحف اللوفر وهو ممثل عن اتحاد موظفيه، أندريه ساكريستين: «نحن قلقون للغاية لأن لدينا زوار من كل مكان»، مشيرًا إلى أن «الخطر كبير جدًا جدًا جدًا، وحتى ذلك الحين لا توجد إصابات بالفيروس معروفة بين عمال المتحف البالغ عددهم ألفين و300 عامل، لكنها مسألة وقت فقط».يذكر أن فيروس كورونا ظهر أولا في
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احد السجون الايرانية

هل وصل وباء «كورونا» إلى سجون إيران؟

"الزموا منازلكم".. رسالة تحذيرية وجهتها السلطات الإيرانية إلى المواطنين، وهي الرسالة التي تؤكد خروج الوباء عن السيطرة في هذا البلد وتفشي الفيروس في عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة. واقترب الفيروس القاتل من مواقع حساسة في السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهي آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون موجودة بشكل دائم في مقر الرئاسة الإيرانية في "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحاني، مما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين.
مهاتير محمد

مهاتير محمد: رئيس الوزراء الجديد لا تدعمه الأغلبية

قال رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، في تصريحات أوردها لصالح وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بحسب ما نشرت اليوم الأحد، إن ترشح محيي الدين ياسين رئيس حزب "برساتو" لمنصب رئيس الوزراء هو أمر غير قانوني، إذ أن ترشيح محيي الدين ياسين لمنصب رئيس الوزراء الشاغر ليس ترشيحا قانونيا لأنه لا يحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان، مضيفا أنه حصل على تأييد الأغلبية البرلمانية بإجمالي 114 صوتا، في الوقت الذي لا يتمتع فيه محيي الدين ياسين بدعم الأغلبية لكي يصبح رئيس الوزراء الجديد.
كورونا

أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.
كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
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فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
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بسبب فيروس كورونا.. وفاة 8 أشخاص في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي، إذ قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية: إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128، شفي 50 شخصا منهم. وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.
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العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
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