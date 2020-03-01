الخطر كبير جدًا.. إغلاق متحف «اللوفر» بفرنسا خوفًا من كورونا

تحرير:وكالات ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م

متحف اللوفر

أغلقت السلطات الفرنسية متحف «اللوفر» وسط مخاوف من تفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكرت شبكة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إغلاق متحف اللوفر، حيث يخشى العمال الذين يحرسون مقتنياته من الأعمال الفنية من أن يصابوا بالفيروس من جراء تدفق الزوار على المتحف من جميع أنحاء العالم. وقال بيان قصير صادر عن متحف اللوفر: «إن اجتماع الموظفين بشأن جهود الوقاية من الفيروس أسفر عن منع فتح المتحف كما كان مقرر صباح اليوم، وأن الراغبين في زيارته لا يزالوا ينتظرون دخوله».

وأوضح موظف بمتحف اللوفر وهو ممثل عن اتحاد موظفيه، أندريه ساكريستين: «نحن قلقون للغاية لأن لدينا زوار من كل مكان»، مشيرًا إلى أن «الخطر كبير جدًا جدًا جدًا، وحتى ذلك الحين لا توجد إصابات بالفيروس معروفة بين عمال المتحف البالغ عددهم ألفين و300 عامل، لكنها مسألة وقت فقط».يذكر أن فيروس كورونا ظهر أولا في