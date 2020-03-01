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لمواجهة كورونا.. إغلاق دوائر حكومية في العراق

تحرير:وكالات ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل، إذ قال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته قناة «السومرية نيوز»: «إن محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين».
وأوعز دواي، بحسب البيان، بـ«منع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات واقتصار مرافق واحد مع المريض في المستشفى، وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمة لتعقيم الأماكن العامة»، مؤكدا على الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، ارتفاع
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فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
قصف-سوريا

القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهر بالكمامات

رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس. وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.
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فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
بيل-جيتس

100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
فيروس-كورونا (2)

الصين تواجه فيروس كورونا بـ«الروبوتات»

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G"، بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم. كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس.
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