مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة بالفوز على أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

مانشستر سيتي

توج فريق مانشستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي المسابقة، ليحصد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الدرع الخيرية، والثامن له بشكل عام مع الأزرق السماوي، منذ توليه قيادة الفريق، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.

فريق مانشستر سيتي، سجل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعدما أرسل رودري كرة عرضية من الجهة اليمنى، هيأها فيل فودين، إلى سيرخيو أجويرو، الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك. وبعد مرور عشر دقائق، أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني، بعد ركنية نفذها جوندوجان، عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها رودري برأسية قوية سكنت