مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة في أسيوط

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م

انقلاب سيارة_أشريفية

شهد طريق «أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي»، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع طبيب، وإصابة اثنان آخران، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوى الشرقي ووقوع متوفي ومصابين.

على الفور انتقلت قوات من الشرطة والإسعاف، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، التي أشرف عليها مدير أمن أسيوط، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي بجوار الكمين المهجور. وكشفت التحريات عن أن الحادث أسفر عن مصرع «محمد حسن كرام»، 65 عامًا، طبيبًا بالمعاش، وإصابة