جريمة

مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة في أسيوط

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م
انقلاب سيارة_أشريفية
انقلاب سيارة_أشريفية
شهد طريق «أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي»، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع طبيب، وإصابة اثنان آخران، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوى الشرقي ووقوع متوفي ومصابين.
على الفور انتقلت قوات من الشرطة والإسعاف، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، التي أشرف عليها مدير أمن أسيوط، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي بجوار الكمين المهجور. وكشفت التحريات عن أن الحادث أسفر عن مصرع «محمد حسن كرام»، 65 عامًا، طبيبًا بالمعاش، وإصابة
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حريق- في -ارض- زراعية

دون خسائر.. السيطرة على حريق في 18 فدانًا للقصب بقنا

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في 18 فدانا من محصول القصب، بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.
ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
حملة-امنية

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
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انقلاب- سيارة- نقل

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

شهد طريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 5 عمال. البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بانقلاب سيارة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف العام. ?
الحماية-المدنية (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في البدرشين

اندلع مساء اليوم الجمعة، حريقا بمصحة لعلاح الإدمان في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة. على الفور أمر اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع إصابات. المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، كشفت أن سبب بداية الحريق جاءت بـ«مرتبة»، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في أسيوط

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بقرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت عن ضبط 7 متهمين لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة عقب استهدافهم بمنازلهم بذات القرية فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
قطع-أثرية

كواليس حلم مشبوه انتهى بصاحبه خلف القضبان

شاب في مقتبل العمر، لم يكن له حظا من التعليم مكتفيا بشهادة الدبلوم، كما هو الحال ماديا متنقلا بين وظائف ومهن عدة بحثا عن مال يسد احتياجاته الشخصية حتى وسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في لمح من البصر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من حمل لقب "منهم" بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.
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