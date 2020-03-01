نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي يحييان حفلا في مهرجان «دندرة»

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

حفل دندرة

أحيت الفنانة دينا الوديدي، مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا في الليلة الثالثة من مهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء، في قصر ثقافة قنا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا. كما قدمت الفنانة نسمة عبدالعزيز، عازفة الماريمبا، عددًا من أعمالها الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. يذكر أن دينا الوديدي مغنية وملحنة وممثلة مصرية، عرفت بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.

وفي 2013 كانت دينا جزءًا من مشروع النيل، وهو ملتقى ثقافي للمغنيين والمفكرين المصريين، حيث قدمت فيه أغنيتها «يا جنوبي» التي بينت فيها مدى تأثرها بالنيل «الذي وصفه بالجنوب» ومدى غدوه جزءا من حياتها.أما الفنانة نسمة عبدالعزيز، فقد أطلت على الجمهور منذ 5 سنوات وجالت كل محافظات مصر، تعزف قائدة لآلات الإيقاع