فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي يحييان حفلا في مهرجان «دندرة»

تحرير:التحرير ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م
حفل دندرة
حفل دندرة
أحيت الفنانة دينا الوديدي، مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا في الليلة الثالثة من مهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء، في قصر ثقافة قنا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا. كما قدمت الفنانة نسمة عبدالعزيز، عازفة الماريمبا، عددًا من أعمالها الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. يذكر أن دينا الوديدي مغنية وملحنة وممثلة مصرية، عرفت بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.
وفي 2013 كانت دينا جزءًا من مشروع النيل، وهو ملتقى ثقافي للمغنيين والمفكرين المصريين، حيث قدمت فيه أغنيتها «يا جنوبي» التي بينت فيها مدى تأثرها بالنيل «الذي وصفه بالجنوب» ومدى غدوه جزءا من حياتها.أما الفنانة نسمة عبدالعزيز، فقد أطلت على الجمهور منذ 5 سنوات وجالت كل محافظات مصر، تعزف قائدة لآلات الإيقاع
اقرأ المزيد
رامي صبري

لعدم احترامه الجماهير.. رامي صبري يُعلن اعتزاله تشجيع الزمالك

أعلن المطرب رامي صبري، اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بعد انسحابه أمام غريمه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وكتب "صبري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".
داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
محمد- منير

محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
اقرأ المزيد من الأخبار
لينين -الرملي (4)

وزيرة الثقافة تنعي لينين الرملي: الفن يودع أحد العباقرة

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقالت الوزيرة "إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية"، مضيفة في بيانها إن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصري والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]