دون خسائر.. السيطرة على حريق في 18 فدانًا للقصب بقنا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٠ م

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في 18 فدانا من محصول القصب، بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.

وفي وقت سابق من اليوم، نشبت 4 حرائق، في زراعات القصب، بمركزي الوقف ودشنا، التهمت أكثر ما يقرب من 22 فدانًا من زراعات قصب السكر.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لموقع الحرائق، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، لباقى الزراعات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.