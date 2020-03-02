الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة صباحا كما تظهر الشوائب العالقة نهارا على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية والشرقية ووسط سيناء وتكون الرياح معتدلة، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع