الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأميركية. وأول من أمس السبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس القاتل. وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين.

وتفرض أمريكا قيودا على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة. وشدد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.وكتب