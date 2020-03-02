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الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأميركية. وأول من أمس السبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس القاتل. وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين.
وتفرض أمريكا قيودا على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة. وشدد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.وكتب
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
سد- النهضة -الجديد (2)

الولايات المتحدة: لا ملء لسد النهضة قبل توقيع الاتفاق

أعربت وزراة الخارجية الأمريكية، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم. وأكدت الوزارة، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشارت وزارة الخزانه الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت تسهيلات لإعداد اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.
ترامب (2)

ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
ترامب (2)

ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
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