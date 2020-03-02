الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، ما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة أن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، فيما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.

وأضافت اللجنة الوطنية أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس، أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 2837 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وانخفض عدد ذوي الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 255 حالة ليصل إلى 7 آلاف و110 حالات، موضحة أن 46 ألفا و219 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين