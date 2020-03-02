مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق في الفلبين

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص

جماعة إرهابية في الفلبين - صورة أرشيفية

انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.

من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين، إن المسلح يحتجز حوالي 30 شخصا، مضيفا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.اقرأ أيضا| مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاندوأكد زامورا أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط"