إرهاب

مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق في الفلبين

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص
جماعة إرهابية في الفلبين - صورة أرشيفية
جماعة إرهابية في الفلبين - صورة أرشيفية
انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين، إن المسلح يحتجز حوالي 30 شخصا، مضيفا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.اقرأ أيضا| مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاندوأكد زامورا أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط"
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تفجير-ارهابي-في-العراق

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
الشرطة-الالمانية

إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.
العراق

العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
اقرأ المزيد من الأخبار
تفجير-ارهابي-في-العراق

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
الشرطة-الالمانية

إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.
العراق

العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
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