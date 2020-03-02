للمرة الثالثة خلال عام.. عقد انتخابات برلمان إسرائيل

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

انتخابات إسرائيل - صورة أرشيفية

انطلقت، اليوم الإثنين، في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تستطيع تشكيل حكومة تحصل على أكثرية ولو بسيطة، ولم يتمكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني جانتس، من تشكيل ائتلاف أغلبية بعد الانتخابات في المرتين السابقتين، وتشير آخر استطلاعات للرأي قبل الاقتراع إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستكون متقاربة جدا بدورها. ويسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه قبل أسبوعين من موعد محاكمته بتهم فساد.

وقد طلب من نتنياهو المثول أمام المحكمة في القدس، في 17 مارس الجاري، للاستماع إلى لائحة الاتهام التي يواجهها.واتهم نتنياهو، في نوفمبر الماضي، بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه ضحية تصفية ذات دوافع سياسية. ودعا خصوم نتنياهو، رئيس الوزراء إلى التنحي،