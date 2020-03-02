رياضة

مرتضى: لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة.. وأحذر من فتنة

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مالية داخل صفوف الفريق، تسببت في تمرد بعض اللاعبين وعزوفهم عن التدريبات كما تردد في الساعات الماضية. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد حالة إضراب بين اللاعبين بسبب المستحقات المتأخرة، ولكن الموضوع يتلخص في منح الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين راحة من مران الأحد بسبب الإجهاد". وأضاف مرتضى منصور: "السبب الرئيسي وراء أزمة المستحقات ممدوح عباس وعمرو الجنايني، حيث لديهم رغبة في التأثير وإسقاط نادي الزمالك من خلال الحجز على الأموال".
وتابع مرتضى منصور: "رغم أفعال عباس والجنايني ضد النادي، لكني تمكنت من حل الأزمة وحصلت على الأموال، وسأقوم بمنحها للاعبين في الساعات المقبلة".وواصل رئيس الزمالك: "لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة، وأبلغت الجهاز الفني بأن اللاعبين سيحصلون على جميع المستحقات المتأخرة، ولا يوجد متمردين داخل الفريق".وعلق رئيس
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باتريس كارتيرون (2)

طارق يحيى: كارتيرون يزيد من قوة الزمالك

أكد طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيعقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على حسم مواجهة الترجي في رادس، علمًا بأن الفارس الأبيض فاز على ضيفه الترجي بنتيجة 3-1، يوم الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال يحيى في تصريحات متلفزة: "الزمالك حقق نتيجة جيدة أمام الترجي في لقاء الذهاب، الفريق الأبيض قادر على حسم التأهل ومواصلة التفوق على الفريق التونسي، ووجود الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق، يزيد من قوة الزمالك، في ظل خبرة المدرب في قراءة وتوقع المنافسين".
استون- فيلا- ومانشستر -سيتي -تويتر (2)

مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة بالفوز على أستون فيلا

توج فريق مانشستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي المسابقة، ليحصد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الدرع الخيرية، والثامن له بشكل عام مع الأزرق السماوي، منذ توليه قيادة الفريق، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.
توتنهام - وولفرهامبتون

خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
الزمالك

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى: الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وطالب مرتضى لاعبيه بعدم إفساد فرحة السوبر الإفريقي، وتحقيق الفوز على الأهلي يوم الخميس المقبل، عندما يتنافسان على لقب السوبر المصري بالإمارات. وقال مرتضى في لقاء مسجل أذاعته قناة ناديه: "كنا نخشى شهر فبراير الجاري، ومواجهاته الصعبة، لكننا حققنا انتصارات غائبة، وفزنا على الإسماعيلي في عقر داره بالدوري لأول مرة منذ 14 سنة، وحصدنا السوبر الإفريقي بعد غياب 17 سنة".
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