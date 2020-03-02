مرتضى: لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة.. وأحذر من فتنة

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مالية داخل صفوف الفريق، تسببت في تمرد بعض اللاعبين وعزوفهم عن التدريبات كما تردد في الساعات الماضية. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد حالة إضراب بين اللاعبين بسبب المستحقات المتأخرة، ولكن الموضوع يتلخص في منح الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين راحة من مران الأحد بسبب الإجهاد". وأضاف مرتضى منصور: "السبب الرئيسي وراء أزمة المستحقات ممدوح عباس وعمرو الجنايني، حيث لديهم رغبة في التأثير وإسقاط نادي الزمالك من خلال الحجز على الأموال".

وتابع مرتضى منصور: "رغم أفعال عباس والجنايني ضد النادي، لكني تمكنت من حل الأزمة وحصلت على الأموال، وسأقوم بمنحها للاعبين في الساعات المقبلة".وواصل رئيس الزمالك: "لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة، وأبلغت الجهاز الفني بأن اللاعبين سيحصلون على جميع المستحقات المتأخرة، ولا يوجد متمردين داخل الفريق".وعلق رئيس

وتابع مرتضى منصور: "رغم أفعال عباس والجنايني ضد النادي، لكني تمكنت من حل الأزمة وحصلت على الأموال، وسأقوم بمنحها للاعبين في الساعات المقبلة".



وواصل رئيس الزمالك: "لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة، وأبلغت الجهاز الفني بأن اللاعبين سيحصلون على جميع المستحقات المتأخرة، ولا يوجد متمردين داخل الفريق".



وعلق رئيس الزمالك على فوز الأهلي على صن داونز، قائلا "أهنئ الأهلي لفوزه على الفريق الجنوب أفريقي، خصوصا أن الزمالك لن يلتقي الأهلي إلا في المباراة النهائية، لكن لو كان بطريقنا لتمنيت تعثره".



وتحدث مرتضى منصور عن مواجهة الإياب بين الزمالك والترجي قائلا: "لدينا علاقات رائعة مع الترجي التونسي، وأطالبهم بالحذر من الفتنة عبر السوشيال ميديا حتى يمر اللقاء بدون أزمات".

