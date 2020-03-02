رياضة

طارق يحيى: كارتيرون يزيد من قوة الزمالك

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
كارتيرون
كارتيرون
أكد طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيعقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على حسم مواجهة الترجي في رادس، علمًا بأن الفارس الأبيض فاز على ضيفه الترجي بنتيجة 3-1، يوم الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال يحيى في تصريحات متلفزة: "الزمالك حقق نتيجة جيدة أمام الترجي في لقاء الذهاب، الفريق الأبيض قادر على حسم التأهل ومواصلة التفوق على الفريق التونسي، ووجود الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق، يزيد من قوة الزمالك، في ظل خبرة المدرب في قراءة وتوقع المنافسين".
وتابع يحيى: "الزمالك قادر على تقديم مباريات خارج أرضه بشكل جيد، كما حدث في لقاء السوبر الأفريقي في قطر، كما يمتلك كارتيرون خبرات كبيرة في المباريات الخارجية، والزمالك سيستعيد جهود بعض العناصر المصابة في صفوفه خلال لقاء الإياب مثل يوسف أوباما ومحمد عبد الغني".في نفس السياق، قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك
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مرتضى: لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة.. وأحذر من فتنة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مالية داخل صفوف الفريق، تسببت في تمرد بعض اللاعبين وعزوفهم عن التدريبات كما تردد في الساعات الماضية. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد حالة إضراب بين اللاعبين بسبب المستحقات المتأخرة، ولكن الموضوع يتلخص في منح الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين راحة من مران الأحد بسبب الإجهاد". وأضاف مرتضى منصور: "السبب الرئيسي وراء أزمة المستحقات ممدوح عباس وعمرو الجنايني، حيث لديهم رغبة في التأثير وإسقاط نادي الزمالك من خلال الحجز على الأموال".
استون- فيلا- ومانشستر -سيتي -تويتر (2)

مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة بالفوز على أستون فيلا

توج فريق مانشستر سيتي، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي المسابقة، ليحصد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الدرع الخيرية، والثامن له بشكل عام مع الأزرق السماوي، منذ توليه قيادة الفريق، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.
توتنهام - وولفرهامبتون

خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
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مرتضى: لاعبو الزمالك ليسوا مرتزقة.. وأحذر من فتنة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مالية داخل صفوف الفريق، تسببت في تمرد بعض اللاعبين وعزوفهم عن التدريبات كما تردد في الساعات الماضية. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد حالة إضراب بين اللاعبين بسبب المستحقات المتأخرة، ولكن الموضوع يتلخص في منح الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين راحة من مران الأحد بسبب الإجهاد". وأضاف مرتضى منصور: "السبب الرئيسي وراء أزمة المستحقات ممدوح عباس وعمرو الجنايني، حيث لديهم رغبة في التأثير وإسقاط نادي الزمالك من خلال الحجز على الأموال".
الزمالك- والترجي (2)

الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال

نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة . ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
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