طارق يحيى: كارتيرون يزيد من قوة الزمالك

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

كارتيرون

أكد طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيعقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على حسم مواجهة الترجي في رادس، علمًا بأن الفارس الأبيض فاز على ضيفه الترجي بنتيجة 3-1، يوم الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال يحيى في تصريحات متلفزة: "الزمالك حقق نتيجة جيدة أمام الترجي في لقاء الذهاب، الفريق الأبيض قادر على حسم التأهل ومواصلة التفوق على الفريق التونسي، ووجود الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق، يزيد من قوة الزمالك، في ظل خبرة المدرب في قراءة وتوقع المنافسين".

وتابع يحيى: "الزمالك قادر على تقديم مباريات خارج أرضه بشكل جيد، كما حدث في لقاء السوبر الأفريقي في قطر، كما يمتلك كارتيرون خبرات كبيرة في المباريات الخارجية، والزمالك سيستعيد جهود بعض العناصر المصابة في صفوفه خلال لقاء الإياب مثل يوسف أوباما ومحمد عبد الغني".في نفس السياق، قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك

وتابع يحيى: "الزمالك قادر على تقديم مباريات خارج أرضه بشكل جيد، كما حدث في لقاء السوبر الأفريقي في قطر، كما يمتلك كارتيرون خبرات كبيرة في المباريات الخارجية، والزمالك سيستعيد جهود بعض العناصر المصابة في صفوفه خلال لقاء الإياب مثل يوسف أوباما ومحمد عبد الغني".



في نفس السياق، قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق: "أخشى على الزمالك في لقاء الإياب أمام الترجي من العوامل الخارجية، حيث سيواجه صعوبات من خلال التحكيم والجماهير".



وأضاف مجدي: "الزمالك سيواجه أزمة في مواجهة الكرات الثابتة التي ينفذها المنافس جيدا، كما أن طريقة كارتيرون التي تعتمد على الدفاع المتأخر قد تتسبب في بعض المشاكل للفريق".



وتحدث أحمد مجدي عن موقف الأهلي قائلا: "الأهلي تمكن من إدارة لقاء الذهاب أمام صن داونز بشكل مميز، بعد أن نسى كواليس مواجهة الموسم الماضي".

