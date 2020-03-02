شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".

وتابع شوبير: "أطالب اتحاد الكرة بمحاولة إيجاد الحلول لتقليل عدد اللاعبين الأجانب الذين يشاركون في المباريات، حتى لا تدفع الكرة المصرية ثمن ذلك من خلال منتخب الفراعنة، ومنتخب مصر يعاني من ضيق الوقت أمام توجو، حيث سيخوض المنتخب الأول مباراتين في غضون 72 ساعة، بجانب ضرورة الفوز بعد التعثر أمام كينيا وجزر

وتابع شوبير: "أطالب اتحاد الكرة بمحاولة إيجاد الحلول لتقليل عدد اللاعبين الأجانب الذين يشاركون في المباريات، حتى لا تدفع الكرة المصرية ثمن ذلك من خلال منتخب الفراعنة، ومنتخب مصر يعاني من ضيق الوقت أمام توجو، حيث سيخوض المنتخب الأول مباراتين في غضون 72 ساعة، بجانب ضرورة الفوز بعد التعثر أمام كينيا وجزر القمر، وهناك تراجع في مستوى بعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وهي العناصر التي اعتمد عليها حسام البدري في الفترة الماضية".



وعاد شوبير للحديث عن تحضيرات الأهلي لخوض مواجهة الإياب أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كشف شوبير سبب استبعاد شريف إكرامي وكهربا بقوله: "استبعاد إكرامي كان برغبة منه، حيث طلب عدم السفر، في حين لا عقوبة تجميد أو إيقاف لكهربا، لكن الأهلي يسعى لتقويم اللاعب حتى يتعود على قيم الفريق".

