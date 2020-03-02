إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في الفلبين

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

إطلاق نار - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الإثنين، إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في مركز للتسوق بالعاصمة مانيلا، موضحة أن الشخص المصاب حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح فرانسيس زامورا عمدة مدينة سان خوان بمانيلا، بأن فريقا من المفاوضين يحاول التواصل مع المسلح –الذي كان يعمل حارس أمن بالمركز- ويعتقد أنه نفذ الهجوم ردا على قرار تسريحه من العمل، موضحا أن منفذ الهجوم حاول إقناع زملائه بالانضمام له، لكنه فشل، وهو يدعي أن بحوزته قنبلة يدوية الى جانب المسدس الذي أصاب به أحد الرهائن الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصا.

وكانت الشرطة الفلبينية قد انتشرت في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم،