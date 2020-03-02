إرهاب

إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في الفلبين

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
إطلاق نار - صورة أرشيفية
إطلاق نار - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الإثنين، إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في مركز للتسوق بالعاصمة مانيلا، موضحة أن الشخص المصاب حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح فرانسيس زامورا عمدة مدينة سان خوان بمانيلا، بأن فريقا من المفاوضين يحاول التواصل مع المسلح –الذي كان يعمل حارس أمن بالمركز- ويعتقد أنه نفذ الهجوم ردا على قرار تسريحه من العمل، موضحا أن منفذ الهجوم حاول إقناع زملائه بالانضمام له، لكنه فشل، وهو يدعي أن بحوزته قنبلة يدوية الى جانب المسدس الذي أصاب به أحد الرهائن الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصا.
وكانت الشرطة الفلبينية قد انتشرت في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم،
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جماعة-أبو-سياف-في-الفلبين

مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق في الفلبين

انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
تفجير-ارهابي-في-العراق

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
الشرطة-الالمانية

إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.
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جماعة-أبو-سياف-في-الفلبين

مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق في الفلبين

انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
تفجير-ارهابي-في-العراق

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
الشرطة-الالمانية

إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.
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