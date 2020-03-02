إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في الفلبين
٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
إطلاق نار - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الإثنين، إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في مركز للتسوق بالعاصمة مانيلا، موضحة أن الشخص المصاب حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح فرانسيس زامورا عمدة مدينة سان خوان بمانيلا، بأن فريقا من المفاوضين يحاول التواصل مع المسلح –الذي كان يعمل حارس أمن بالمركز- ويعتقد أنه نفذ الهجوم ردا على قرار تسريحه من العمل، موضحا أن منفذ الهجوم حاول إقناع زملائه بالانضمام له، لكنه فشل، وهو يدعي أن بحوزته قنبلة يدوية الى جانب المسدس الذي أصاب به أحد الرهائن الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصا.
وكانت الشرطة الفلبينية قد انتشرت في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم،
وكانت الشرطة الفلبينية قد انتشرت في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين، إن المسلح يحتجز حوالي 30 شخصا، مضيفا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية. (التفاصيل)