وضع وزير كويتي في الحجر المنزلي بسبب كورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن وضع مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتي في الحجر المنزلي، بعد عودته من إجازة قضاها في إيطاليا؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الإثنين، أن الوزير لن يحضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم؛ وذلك كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة الصحة الكويتية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تطبق على الجميع، دون النظر إلى مناصبهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت صباح اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) إلى 56 حالة، بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة، ضمن الحالات المرتبطة بالسفر إلى إيران.وأكدت الوزارة أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لكل الحالات الخاضعة للحجر.ودعت بثينة المضف،