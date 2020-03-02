فتح باب التحويلات لأراضي ووحدات «بيت الوطن»

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريح له، اليوم الإثنين، عن فتح باب الحجز، وبدء استقبال تحويلات الراغبين فى حجز الأراضى والوحدات، بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة (الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات).

بجانب وحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة (الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة)، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقا للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية