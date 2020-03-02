الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

المتهم هشام عشماوي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».

,نسبت التحقيقات إلى المتهمين تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة بحركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. تضمنت جرائم المتهمين