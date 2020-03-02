غدا.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

بينما يكون الطقس حارا وذلك خلال ساعات النهار على مناطق جنوب الصعيد. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح