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غدا.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
بينما يكون الطقس حارا وذلك خلال ساعات النهار على مناطق جنوب الصعيد. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
اهرامات-الجيزة

افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات هذا الشهر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المطعم سيكون على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لبحث تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.
مجلس-النواب (3)

ارتفاع أسعار السماعات الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشكلات كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار السماعات الطبية، وعدم توافرها في أحيان كثيرة، نتيجة الاعتماد شبه الكلى على استيرادها من الخارج، موضحا أنه معاناة ضعاف السمع لا تنتهي بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، إنما ما يتبع العملية من أزمات يجعل المعاناة مستمرة طوال الحياة.
مجلس-النواب (2)

نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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