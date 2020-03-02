وزير الرياضة: مبادرة السيسي تضمن امتلاك الصحة والقوة

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة واعتبارها قضية "أمن قومي" ، مشددًا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة. وقال صبحي، إن السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية.

وأضاف صبحي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تطبيق "الرياضة أسلوب حياة" يتم تكثيف تطبيقه بوسائل متعددة وفعاليات كثيرة من أبرزها الماراثون وركوب الدراجات، بالتعاون مع الكليات والمعاهد الرياضية، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية وتطبيق معايير الرصد العلمي في التطبيق.وشدد على أن مصر

وأضاف صبحي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تطبيق "الرياضة أسلوب حياة" يتم تكثيف تطبيقه بوسائل متعددة وفعاليات كثيرة من أبرزها الماراثون وركوب الدراجات، بالتعاون مع الكليات والمعاهد الرياضية، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية وتطبيق معايير الرصد العلمي في التطبيق.



وشدد على أن مصر تمتلك بنية تحتية في مختلف مجالات الرياضة تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن شهر أغسطس المقبل سيشهد استضافة مصر لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، كما تستضيف محافظة بورسعيد خلال الشهر الجاري "البطولة العربية لكرة الهدف للمكفوفين"، حيث يجري التعاون في هذا الإطار مع اللجنة البارالمبية.



