مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

تحرير:محمد مجلي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

حبس - صورة أرشيفية

لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.

جاء فى البلاغ، أنه أثناء تواجده بمسكنه برفقة زوجته "ربة منزل"، فوجئ بمهاجمة 3 أشخاص مُلثمين لمنزلهما من الباب الخلفي وسرقوا 250 ألف جنيه وتعدوا عليهما بالضرب وأحلقوا بهما اصابات وجروح متفرقة وفروا هاربين.تم تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، وتبين من خلال التحقيقات عدم