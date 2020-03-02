جريمة

مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

تحرير:محمد مجلي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
جاء فى البلاغ، أنه أثناء تواجده بمسكنه برفقة زوجته "ربة منزل"، فوجئ بمهاجمة 3 أشخاص مُلثمين لمنزلهما من الباب الخلفي وسرقوا 250 ألف جنيه وتعدوا عليهما بالضرب وأحلقوا بهما اصابات وجروح متفرقة وفروا هاربين.تم تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، وتبين من خلال التحقيقات عدم
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حريق- في -ارض- زراعية

دون خسائر.. السيطرة على حريق في 18 فدانًا للقصب بقنا

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في 18 فدانا من محصول القصب، بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.
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مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة في أسيوط

شهد طريق «أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي»، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع طبيب، وإصابة اثنان آخران، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوى الشرقي ووقوع متوفي ومصابين.
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ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

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القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
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ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
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حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي

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حريق مصنع في المنطقة الصناعية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يس رئيس إدارة الحماية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مصانع الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات إصابة بين العاملين والموظفين والمترددين على المصنع نتيجة اشتعال النيران وسارعت القوات بإخلاء المصنع وبدأت عملية الاطفاء بواسطة 4 سيارات إطفاء تم الدفع بهما لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمصانع المجاورة.
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كهربائي يشنق نفسه بسبب الخلافات الزوجية

"دفعته الخلافات الزوجية للتفكير فى التخلص من حياته، خاصة أن تسببت تلك الخلافات في إصابته بأزمات نفسية فقرر شنق نفسه"، ملخص حكاية كهربائي في العقد الرابع من عمره أقدم على الانتحار، صباح اليوم الإثنين، مستخدما حبل وضعه حول رقبته وعلقه بجنش لينهي حياته المأساوية وذلك داخل محل إقامته في منطقة العجمي التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية. البداية بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شخص داخل شقته.
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