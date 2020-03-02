رياضة

وزير الرياضة: نبذ التعصب الرياضي مسئولية الجميع

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
جماهير مصر
جماهير مصر
تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الجماهير إلى المدرجات في استادات مصر المختلفة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة مع اتحاد كرة القدم والجهات المعنية، وذلك خلال حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قال إن عودة الجماهير بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. وحول الرسالة التي يوجهها لمشجعي كرة القدم من الشباب، أكد على أن نبذ التعصب الرياضي مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.
وشدد على أن الوزارة تتبني العديد من البرامج التوعوية لمناهضة التعصب الرياضي، ومنها التوعية في المدارس وعدم استخدام طرق العنف المختلفة التي يستخدمها بعض المشجعين، مؤكدا على أهمية تطبيق النظم والقوانين واللوائح لمنع هذه الظاهرة، وأن تتولى الاتحادات الرياضية تطبيق القوانين بحزم بلوائح الانضباط أو التظلمات
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وزير الرياضة: مبادرة السيسي تضمن امتلاك الصحة والقوة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة واعتبارها قضية "أمن قومي" ، مشددًا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة. وقال صبحي، إن السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية.
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
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طارق يحيى: كارتيرون يزيد من قوة الزمالك

أكد طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيعقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على حسم مواجهة الترجي في رادس، علمًا بأن الفارس الأبيض فاز على ضيفه الترجي بنتيجة 3-1، يوم الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال يحيى في تصريحات متلفزة: "الزمالك حقق نتيجة جيدة أمام الترجي في لقاء الذهاب، الفريق الأبيض قادر على حسم التأهل ومواصلة التفوق على الفريق التونسي، ووجود الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق، يزيد من قوة الزمالك، في ظل خبرة المدرب في قراءة وتوقع المنافسين".
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السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

وزير الرياضة: مبادرة السيسي تضمن امتلاك الصحة والقوة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة واعتبارها قضية "أمن قومي" ، مشددًا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة. وقال صبحي، إن السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية.
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ميدو: جماهير تونس تسبق مصر في التفكير

يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير تونس تسبق نظيرتها في مصر في التفكير، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موق التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب نجم المنتخب الوطني السابق: "تونس ناس سابقينا شوية في التفكير فيما يخص فكرة التشجيع هتلاقي جمهور الأفريقي والنجم والصفاقسي بيعلنوا عادي فرحتهم إن الزمالك كسب الترجي ومفيش حد هيطلعهم كفرة ومش وطنيين، قول رأيك بشجاعة وشجع ناديك بس، مش عيب ولا حرام ولا بقيت جاسوس، ولما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر".
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مرتضى للجنايني: لو وقفت على دماغك لن ألعب قمة الدوري

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة بصورة مؤقتة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "الزمالك". وقال رئيس الزمالك: "لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22،، والجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح". وواصل مرتضى منصور هجومه على رئيس اللجنة الخماسية، قائلاً: "الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".
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وزير الرياضة يفتتح معرض كوسكواد وقرطام يكرمه

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح كوسكواد، بالمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية، وتفقد الوزير الجناح وأثنى على تنظيم المعرض ككل وذلك في حضور إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت.
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