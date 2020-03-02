وزير الرياضة: نبذ التعصب الرياضي مسئولية الجميع

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

جماهير مصر

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الجماهير إلى المدرجات في استادات مصر المختلفة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة مع اتحاد كرة القدم والجهات المعنية، وذلك خلال حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قال إن عودة الجماهير بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. وحول الرسالة التي يوجهها لمشجعي كرة القدم من الشباب، أكد على أن نبذ التعصب الرياضي مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.

وشدد على أن الوزارة تتبني العديد من البرامج التوعوية لمناهضة التعصب الرياضي، ومنها التوعية في المدارس وعدم استخدام طرق العنف المختلفة التي يستخدمها بعض المشجعين، مؤكدا على أهمية تطبيق النظم والقوانين واللوائح لمنع هذه الظاهرة، وأن تتولى الاتحادات الرياضية تطبيق القوانين بحزم بلوائح الانضباط أو التظلمات

وشدد على أن الوزارة تتبني العديد من البرامج التوعوية لمناهضة التعصب الرياضي، ومنها التوعية في المدارس وعدم استخدام طرق العنف المختلفة التي يستخدمها بعض المشجعين، مؤكدا على أهمية تطبيق النظم والقوانين واللوائح لمنع هذه الظاهرة، وأن تتولى الاتحادات الرياضية تطبيق القوانين بحزم بلوائح الانضباط أو التظلمات أو الاستئناف الموجودة لمنع ظاهرة العنف.



وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تطبق الاحتراف الحقيقي في كرة القدم ، قال وزير الشباب والرياضة، إن تطبيق الاحتراف الحقيقي في كرة القدم يستدعي إطلاق دوري للمحترفين، أو لجنة أو رابطة للمحترفين، وإقامة دوري مستقل كل اللاعبين والعاملين فيه محترفون بأجور بنسبة كبيرة، ووفقا للوائح وضوابط وأن يشترك الجميع في عوائد رأس المال، بالإضافة إلى مشاركة مجتمعية لباقي الدوريات المحلية.