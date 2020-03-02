طلب إحاطة بشأن غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

تحرير:محمد محمود ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

السياحة في مصر - صورة أرشيفية

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة المصرية بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة، لافتة إلى أن السياحة المصرية في الوقت الحالي تشهد سياحة عائلية وشبابية فلا بد من وجود الشعار يعمل على ربط التجربة السياحية في أذهان السائحين ويجعلها أكثر رسوخا وثباتا، إسوة ببعض الدول مثل دبي.

وأكدت البطران، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه من الضروري أن تتكاتف وزارة السياحة ومؤسساتها المختلفة على تصميم هوية إعلانية للسياحة المصرية تسهم في بناء انطباع وصورة ذهنية إيجابية لدى السياح في مختلف بلاد العالم، مع التأكيد أننا نمتلك كافة المقومات القادرة على جذب السياحة من مختلف بلاد العالم ولمختلف