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طلب إحاطة بشأن غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

تحرير:محمد محمود ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة المصرية بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة، لافتة إلى أن السياحة المصرية في الوقت الحالي تشهد سياحة عائلية وشبابية فلا بد من وجود الشعار يعمل على ربط التجربة السياحية في أذهان السائحين ويجعلها أكثر رسوخا وثباتا، إسوة ببعض الدول مثل دبي.
وأكدت البطران، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه من الضروري أن تتكاتف وزارة السياحة ومؤسساتها المختلفة على تصميم هوية إعلانية للسياحة المصرية تسهم في بناء انطباع وصورة ذهنية إيجابية لدى السياح في مختلف بلاد العالم، مع التأكيد أننا نمتلك كافة المقومات القادرة على جذب السياحة من مختلف بلاد العالم ولمختلف
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
اهرامات-الجيزة

افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات هذا الشهر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المطعم سيكون على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لبحث تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.
مجلس-النواب (3)

ارتفاع أسعار السماعات الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشكلات كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار السماعات الطبية، وعدم توافرها في أحيان كثيرة، نتيجة الاعتماد شبه الكلى على استيرادها من الخارج، موضحا أنه معاناة ضعاف السمع لا تنتهي بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، إنما ما يتبع العملية من أزمات يجعل المعاناة مستمرة طوال الحياة.
مجلس-النواب (2)

نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.
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مجلس-النواب (1)

«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
نيفين القباج

طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب توقف «تكافل وكرامة»

وجهت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، يعانون أشد المعاناة، قائلة إن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة.
عدادا-كهرباء (1)

تشريعية النواب تعيد مشروع قانون الكهرباء إلى الحكومة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى الحكومة مرة أخرى، بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال توصيلهم الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام، وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة.
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