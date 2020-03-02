نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تحرير:أحمد جاد ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.

وأضاف أبو العلا: "تعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي، والدولة المصرية عملت علي تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل من خلال خطة واضحة تشمل كافة قطاعات النقل خاصة على

وأضاف أبو العلا: "تعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي، والدولة المصرية عملت علي تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل من خلال خطة واضحة تشمل كافة قطاعات النقل خاصة على مستوى الطرق والكباري، والتي تتفق مع رؤية التنمية المستدامة بالدولة حتى عام 2030، وتحقق الترابط والتكامل فيما بينها".



ولفت إلى أنه بجانب هذه الجهود لا بد من فاعلية اللوحات الإرشادية الإلكترونية المتطورة عليها بشكل أكبر وأوسع، ولعل بعض المناطق التي تم تطبيق فيها هذه الجهود على مستوى اللوحات الإرشادية الإلكترونية العادية، شهدت ترحيب واسع من المواطنين، لما تحققه من عناصر أمان أكبر، وتوعية واضحة بالطرق التي يتم السير عليها.



