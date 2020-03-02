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ارتفاع أسعار السماعات الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشكلات كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار السماعات الطبية، وعدم توافرها في أحيان كثيرة، نتيجة الاعتماد شبه الكلى على استيرادها من الخارج، موضحا أنه معاناة ضعاف السمع لا تنتهي بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، إنما ما يتبع العملية من أزمات يجعل المعاناة مستمرة طوال الحياة.
وأضاف متولي: "تتمثل هذه الأزمات في ارتفاع سعر قطع الغيار الخاصة بالقوقعة، إذ يضطر المرضى إلى تغيير أجزاء منها بصفة مستمرة على نفقتهم الخاصة، لعدم خضوعها للتأمين الصحي، بالإضافة إلى جلسات التخاطب، التي يحتاجها الأطفال لتحسين النطق والكلام، ما يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض شهريا لتغطى تكلفة هذه الجلسات،
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
اهرامات-الجيزة

افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات هذا الشهر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المطعم سيكون على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لبحث تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.
مجلس-النواب (2)

نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.
السياحة-فى-مصر (1)

طلب إحاطة بشأن غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة المصرية بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة، لافتة إلى أن السياحة المصرية في الوقت الحالي تشهد سياحة عائلية وشبابية فلا بد من وجود الشعار يعمل على ربط التجربة السياحية في أذهان السائحين ويجعلها أكثر رسوخا وثباتا، إسوة ببعض الدول مثل دبي.
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مجلس-النواب (2)

نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.
مجدى يعقوب (1)

اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
محكمة-الاسرة

تشريعية النواب توافق على تعديل بقانون «الأحوال الشخصية»

وافقت لجنة الشئون التشرعية والدستورية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتي: للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه يجوز زيادته إلى 20 ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر.
كورونا

طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.
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