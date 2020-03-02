ارتفاع أسعار السماعات الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشكلات كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار السماعات الطبية، وعدم توافرها في أحيان كثيرة، نتيجة الاعتماد شبه الكلى على استيرادها من الخارج، موضحا أنه معاناة ضعاف السمع لا تنتهي بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، إنما ما يتبع العملية من أزمات يجعل المعاناة مستمرة طوال الحياة.

وأضاف متولي: "تتمثل هذه الأزمات في ارتفاع سعر قطع الغيار الخاصة بالقوقعة، إذ يضطر المرضى إلى تغيير أجزاء منها بصفة مستمرة على نفقتهم الخاصة، لعدم خضوعها للتأمين الصحي، بالإضافة إلى جلسات التخاطب، التي يحتاجها الأطفال لتحسين النطق والكلام، ما يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض شهريا لتغطى تكلفة هذه الجلسات،