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افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات هذا الشهر

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م
أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية
أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المطعم سيكون على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لبحث تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.
ومنها توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أوتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة, وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة, مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، ويأتي
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
مجلس-النواب (3)

ارتفاع أسعار السماعات الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشكلات كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار السماعات الطبية، وعدم توافرها في أحيان كثيرة، نتيجة الاعتماد شبه الكلى على استيرادها من الخارج، موضحا أنه معاناة ضعاف السمع لا تنتهي بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، إنما ما يتبع العملية من أزمات يجعل المعاناة مستمرة طوال الحياة.
مجلس-النواب (2)

نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.
السياحة-فى-مصر (1)

طلب إحاطة بشأن غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة المصرية بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة، لافتة إلى أن السياحة المصرية في الوقت الحالي تشهد سياحة عائلية وشبابية فلا بد من وجود الشعار يعمل على ربط التجربة السياحية في أذهان السائحين ويجعلها أكثر رسوخا وثباتا، إسوة ببعض الدول مثل دبي.
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السياحة-فى-مصر (1)

طلب إحاطة بشأن غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة المصرية بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة، لافتة إلى أن السياحة المصرية في الوقت الحالي تشهد سياحة عائلية وشبابية فلا بد من وجود الشعار يعمل على ربط التجربة السياحية في أذهان السائحين ويجعلها أكثر رسوخا وثباتا، إسوة ببعض الدول مثل دبي.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

وزير السياحة من البرلمان: مليار دولار تكلفة إنشاء المتحف الكبير

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار، قائلًا أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو صدقي، إنه سيتم إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر المعاصر لافتتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم في هذا الاحتفال. وأشار الوزير خلال الاجتماع الذى حضره وزير الطيران محمد منار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة، مضيفًا أن هناك برامج حوافز لتسيير رحلات جوية إلى جهات سياحية معينة ومنها طابا.
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