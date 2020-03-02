افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات هذا الشهر

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م

أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المطعم سيكون على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لبحث تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

ومنها توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أوتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة, وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة, مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، ويأتي