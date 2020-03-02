الاتحاد الأوروبي يرفع درجة خطر فيروس «كورونا»

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية?أورسولا فون، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، وأنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع، قائلة: "تم تشكيل قوة مجابهة كورونا لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس، فخطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42 ألفا و670 شخصا.وبنهاية يوم أمس السبت، تم تسجيل 98